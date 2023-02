Dopo i fischi ricevuti nella sfida precedente, l'allenatore della Juve Max Allegri ha commentato anche la situazione legata a Mattia De Sciglio nella conferenza stampa odierna.'Sta bene, sta bene fisicamente ed emotivamente. Gli ho parlato, è sereno e tranquillo. E' un giocatore della Juventus, importante come tutti. Serio e professionale, oltre a essere un ottimo giocatore. Sui social... purtroppo queste situazioni e altre ne capitano tutti i giorni, quello dei social è uno schermo dietro al quale si nascondono migliaia di persone in modo anche un po' brutto. Purtroppo il mondo funziona così e bisogna accettarlo, non dando troppa importanza, anzi non dandogli proprio importanza'.