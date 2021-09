Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn prima della sfida con il Milan: "Giochiamo contro il Milan, che è in ottima condizione e viene da un anno e mezzo quasi due nei quali sta facendo grossi risultati, risultati importanti. Non sono tre partite. Noi invece non abbiamo ancora vinto la prima in campionato e speriamo possa essere stasera la prima".- "Per l'esperienza? No, diciamo che mi serviva più un mancino da quella parte. Non è una questione di esperienza, De Ligt ha giocato tantissime partite. Finora ne ha giocate 3 su 4 e questa è la quinta. Mercoledì siamo ancora in campo e giocheranno altri giocatori. Quando ci sono questi periodi dove giochi ogni tre giorni e ci devono essere un po' di rotazioni. La squadra sta meglio fisicamente, la vittoria in Champions ci ha dato un po' di morale rispetto alle prime tre partite di campionato"."La formazione del Milan l'ho indovinata, me l'aspettavo così. Spero non abbiano indovinato la mia, questa è la cosa più importante".