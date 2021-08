Massimilianoha commentato a JTV, la sconfitta al Gamper contro il Barcellona."E' stato un buon allenamento, una buona partita, contro un Barcellona sicuramente più avanti di noi. Praticamente è sei giorni che siamo insieme. Ma la squadra si è disimpegnata bene, ha tirato molto in porta, abbiamo subito gol su due incidenti di percorso. Credo che è meglio prenderli ora, i gol, che dal 22 quando iniziamo le partite che contano. La squadra si sta allenando bene, ha grandi motivazioni per fare un'ottima annata"."Sono contento di ciò che ha fatto Ramsey, era la prima che giocava lì. Bernardeschi da mezzala l'aveva già fatto. Molta attenzione da parte di tutta la squadra. Creato molto, ma miglioreremo sotto l'aspetto tecnico migliorando anche la condizione. Nel passare la palla, stoppare, muoversi. Gestire anche la partita diversamente"."Il gruppo l'ho ritrovato bene, soprattutto si stanno allenando bene. Bisogna arrivare a una buona condizione, arrivare soprattutto con una buona condizione alle partite che contano. Al campionato non saremo al 100%, ma nella condizione di poter vincere"."Che crescita voglio vedere? Crescita fisica, qualcuno è più avanti e cercheremo di migliorare la gestione delle partite, della palla. Sabato un altro test importante, poi tra 15 giorni giochiamo".