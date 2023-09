Massimiliano Allegri ha ribadito più volte come Federico Chiesa sia un attaccante e da attaccante deve giocare. Una scelta di posizione che potrebbe anche aiutare Luciano Spalletti, nuovo c.t dell'Italia. L'ex Napoli infatti, ha detto in conferenza stampa che per il ruolo di centravanti potrebbe scegliere anche tra chi non è abituato a farlo ma ha le caratteristiche. Chissà, se Spalletti si riferiva anche a Chiesa.