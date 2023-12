Massimiliano Allegri ha vinto il premio come miglior allenatore del mese. Il tecnico bianconero, a Torino, in questa stagione è passato da sopportato a supportato in poche, ma concrete, mosse. Figlie del suo essenziale pragmatismo, scrive Tuttosport.Così in estate la sua conferma, dopo settimane di incertezza, era stata accolta addirittura con sconforto da un’ampia fetta della tifoseria. Così in occasione del derby d’Italia, l'allenatore è stato omaggiato dalla curva con uno striscione : "In campo undici guerrieri, in panchina un condottiero: Allegri uomo vero".