Massimiliano Allegri ha deciso di puntare ancora e comunque sul centravanti serbo, anche oggi a La Spezia, quando affiancherà Kean per una coppia titolare che non si vedeva dal 21 ottobre nella gara con l’Empoli. Anche nel giorno del turnover in vista di Nantes, la Juve non può fare a meno di lui, che è guarito e ha rifatto la preparazione dopo il Mondiale, tornando più in forma che mai. Non farà né come Chiesa, lasciato a casa perché affaticato, né come Di Maria, che partirò dalla panchina e potrà avere spazio a gara in corso. Sarà l’unico big del tridente che oggi scatterà dal primo minuto, per la quinta gara da titolare di fila.E dopo il gol al Nantes è ancora più leggero. Oggi, come scrive Tuttosport, "Vlahovic se la vedrà con la terza difesa più battuta del campionato per cui, in teoria, lo attende un compito alla portata delle sue capacità. Match infido quello di oggi anche perché inevitabilmente, ogni tanto, la testa finirà alla gara successiva in cui la Vecchia Signora si giocherà la possibilità di restare in Europa e proseguire la strada che, se si arriverà a Budapest per poi trionfare, regalerà un posto nella Champions League della prossima annata". E il futuro? C'è anche quello sul piatto ad ogni gara, in ogni giorno. Blindato dalla Juventus sino al 2026 con un contratto da 7 milioni a stagione più bonus, il suo futuro a Torino dipenderà in parte proprio dalla partecipazione o meno alle Coppe europee, senza torneranno le voci... perché le offerte non mancano.