La nuova stagione sta per prendere il via, con la Juventus che sarà impegnata nella prima sfida di campionato in quel di Udine il 20 agosto alle ore 20:45. Ci sono però ancora tanti nodi da sciogliere e che non sono legati solo al mercato, ma anche alla formazione da schierare alla Dacia Arena e non solo. Già, perchè ad oggi non c'è ancora una vera e propria squadra titolare, con Massimiliano Allegri che sta facendo varie prove in questo ritiro estivo, dal quale sono emerse molte sorprese.- Oltre al ritrovato Chiesa e al rinato Miretti, i bianconeri possono ritenersi soddisfatti anche per l'ottimo inserimento dei giovani bianconeri, alcuni dei quali avevano già avuto modo di assaporare la prima squadra nella passata stagione., infatti, sono già da qualche mese un punto fermo della nuova Juve di Allegri, che ora si prepara ad inserire a pieno regime anche due 'nuove' pedine. I nomi sono quelli di, per i quali l'allenatore livornese ripone la massima fiducia e spera di poterli adattare come fatto in passato con tutti gli altri calciatori provenienti dal vivaio. E' chiaro che ci vorrà un pò di tempo prima di poterli vedere al massimo della loro forma, ma siamo sicuri che le basi non mancano.