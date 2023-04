Massimiliano Allegri si prende un 8 in pagella per Tuttosport, merito delle situazioni extra campo in cui è immersa la Juve. "Le condizioni in cui prepara la partita valgono un punto in più rispetto al 7 per come la prepara e la gestisce: la Juve paga la scarsa vena di Vlahovic e Chiesa e soffre solo sulle iniziative di Edwards",, questo il commento sull'allenatore bianconero.