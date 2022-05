Quanto prende Allegri in pagella? Un 5 per La Gazzetta dello Sport, che motiva così l'insufficienza per il tecnico bianconero. "Buoni segnali per la Coppa ne abbiamo? Mah, pochi. Juve che crolla nel finale, quando conta la voglia. La tristezza in panchina di Vlahovic non è un gran segno per mercoledì".