No, non sono arrivate solo sufficienze per Massimiliano. Semplicemente, sufficiente non è stata la squadra bianconera, che dà ancora un po' di preoccupazione all'allenatore. Racconta Tuttosport (5.5): "A dispetto dei richiami al peso del pallone quando si gioca nella Juve, i bianconeri continuano a perderne o attaccarne male in quantità. Non è ancora entrato nella testa della squadra, ma ha centrato i cambi". Per il Corriere dello Sport è una "Juve senza gioco e con la difesa molle". Per Gazzetta: "La formazione iniziale non è il massimo, si corregge con i cambi".