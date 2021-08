BARCELLONA - "Lunedì arrivano tutti gli altri che rimangono, domenica con il Barcellona cercheremo di portare minutaggio ai nuovi, di più a chi è arrivato da 10 giorni. E ci prepareremo per il 22".

Massimiliano, a JTV, ha commentato Monza-Juve."Un'amichevole con buone indicazioni, abbiamo messo minuti nelle gambe. Mi dispiace per il gol preso, potevamo evitarlo, magari potevamo prenderlo nel primo su due errori. Poi abbiamo difeso bene, subito poco e niente. I gol la squadra nelle gambe li ha, l'obiettivo è acquisire una solidità che ci permette di attaccare anche meglio"."Ramsey ha giocato bene, sia a livello di interdizione che di gioco. Può migliorare tanto in quel ruolo. Kulusevski è un giocatore che deve giocare dentro il campo, è istintivo e deve migliorare nella lettura delle situazioni. Ma ha grande potenziale"."L'ho messo lì perché credo che possa essere il suo nuovo ruolo. Giocatore dinamico, gioca pulito, destro e sinistro allo stesso modo. Deve conoscere i tempi di gioco, ma in quel ruolo lì può fare molto bene"."Ci sono ragazzi validi come Ranocchia che ha giocato tutto il campionato, ha fatto una buona partita stasera e si vede che è avanti. Soulé già smaliziato per l'età che ha. Fagioli è cresciuto e poi valuteremo con la società, i giovani devono giocare e l'anno scorso l'ha fatto poco e niente. Sono contento di tutti".