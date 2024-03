Le parole di Allegri sul futuro alla Juventus

"Non abbiamo parlato di futuro che sia chiaro a tutti". Ma no, dubbi non ce n'erano.Non per grandi giri, grandi ragionamenti, o semplicemente per mancanza di tempo. Di fatto, la Juventus sta valutando tutto . E Max lo sa.Durante la conferenza stampa , a domanda diretta,ha risposto così: "Ho un anno di contratto, la cosa importante è finire al meglio, abbiamo obiettivi da raggiungere, poi quando la società avrà deciso quale sarà il futuro me lo faranno sapere".Per la prima volta, ecco, è sembrato sconnesso dalla parte dirigenziale, una mera figura e non un decisionista vero, così come Giuntoli, Manna e Scanavino,Le parti si vedranno una volta raggiunta la qualificazione in Champions League, che dista una manciata di punti, potenzialmente 13. Raggiunto il risultato - e valutato pure il percorso in Coppa Italia, magari -, a tutti sarà più chiara la strada maestra: proseguire o lasciarsi.A qualcuno è venuto in mente il famoso sfogo di più di 10 anni fa. Era al Milan, era novembre (addirittura) ed era crisi vera. "Se serve un altro allenatore, me lo diranno", aveva spiegato Max. Decisamente a rischio dopo uno 0-0 a Verona.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.