Nella conferenza stampa oiderna alla vigilia di Milan-Juventus, l'allenatore bianconero Max Allegri ha parlato anche dei punti persi contro Salernitana e Monza.'Ho vissuto questo momento con serenità e senza pressione, far crescere autostima e consapevolezza e le cose cambieranno. Abbiamo avuto difficoltà nella partita con Salernitana e Monza dove abbiamo lasciato cinque punti per strada. Fuori casa non abbiamo ancora vinto e speriamo che sarà domani la prima'.