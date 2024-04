Lo scenario, alla vigilia delcruciale incontro di questa sera, si ripete in qualche modo anche guardando alle panchine. Massimilianoda una parte e Vincenzodall’altra, infatti, affronteranno la partita allo Stadium con poche certezze riguardo al proprio futuro sulle rispettive panchine, sulle quali entrambi siedono dal 2021. Tuttavia, le analogie si fermano prima del fischio d'inizio.Il tecnico bianconero vanta ancora un anno di contratto con la, e è ben retribuito, in attesa di un confronto con il club per chiarire il suo destino. D'altra parte, l'allenatore dellavedrà scadere il suo contratto, tanto che il suo destino sembra essere ormai legato al Napoli, dove a fine stagione si insedierà anche il direttore sportivo, aggiungendo ulteriori intrecci a questa situazione.I due allenatori, insomma, sono pronti a sfidarsi questa sera, con un pezzetto di futuro in gioco e con molta attenzione puntata su di loro.