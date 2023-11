Ci si prepara al big match, laospiterà l'all'Allianz Stadium al rientro dalla sosta nazionali. A questi ritmi però nemmeno le gare di cartello sembrano spaventare le due squadre, come riferisce oggi il Corriere dello Sport. Infatti, i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi hanno vinto quattro scontri diretti su quattro: dilagando contro Milan e Fiorentina e di misura contro Roma e Atalanta. Dall'altra parte la Vecchia Signora di Max Allegri ha vinto tre scontri contro Milan, Lazio e Fiorentina ed ha pareggiato contro l'Atalanta. Lo scorso anno contro l'Inter bottino pieno per il tecnico toscano contro Inzaghi sia all'andata che al ritorno.Lo scorso anno l'Inter ha vinto sette sconti diretti, perdendone altrettanti, con una media di 1,5 punti raccolti. Media ora salita a 3. La Vecchia Signora invece è passata da 1,28 a 2,5 punti di media negli scontri diretti. Quello che balza all'occhio però è la capacità della squadra di Inzaghi di non farsi influenzare dalla Champions League che sottrae energie, i nerazzurri sembrano una macchina precisa. Dopo la Juve però avranno altri due big match: Napoli e Lazio. Uno snodo chiave quindi sarà proprio rappresentato dal big match in programma il prossimo 26 novembre.