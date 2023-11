Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi si sfideranno per l'ennesima volta tra campionato e altre competizioni come Coppa Italia e Supercoppa. In Serie A, l'allenatore della Juve è molto avanti nei precedenti. Su 11 gare, Allegri ha vinto in 8 occasioni, con un pareggio e due sole sconfitte. Entrambe tra l'altro avvenute in casa. Contro la Lazio (stagione 2017/2018) e contro l'Inter due anni fa. Nella passata stagione, in campionato sono arrivate due vittorie su due per Allegri, a confermare questo divario importante, almeno in Serie A.