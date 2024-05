difficilmente troveranno un modo per sorprendersi a vicenda. Si sono affrontati 28 volte, e non c'è un altro tecnico contro cui abbiano giocato di più: il secondo, per entrambi, è Pioli. Allegri ha vinto 12 volte, con 10 pareggi e 6 sconfitte. Da quando è tornato alla Juve, il bilancio è in parità: una vittoria in trasferta per ciascuno e quattro pareggi. Curiosamente, le prime due sfide tra di loro, tra il 2008 e il 2009, furono vinte da Gasperini, allora allenatore del Genoa, mentre Allegri guidava il Cagliari. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.Allegri ha collezionato cinque successi consecutivi contro Gasperini tra il 2015 e il 2017. Tuttavia, Gasperini ha avuto la sua rivincita eliminando la Juventus dalla Coppa Italia 2018-2019 con un secco 3-0 nei quarti di finale, interrompendo una serie di quattro Coppe Italia consecutive vinte dalla squadra di Allegri.