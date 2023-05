Chi nella notte di Siviglia ha deluso più degli altri sono stati sicuramente i big. A partire da Angel Di Maria; "Allegri lo ha sottoposto a una sacrosanta sostituzionePiù la seconda che la prima." Questo ciò che riporta Repubblica in merito al futuro dell'argentino e al rapporto incrinato con il tecnico. Un rapporto che secondo il quotidiano non è l'unico a non essere dei migliori visto che quello con Cuadrado, si legge, è finito già da un bel po' nonostante i tanti anni trascorsi insieme. E il futuro del colombiano è ormai segnato, così come quello di Chiesa, ma in senso contrario. Federico infatti, nonostante una stagione da incubo tra l'infortunio e alcune prestazioni non positive come quella di ieri, non sarà ceduto dal club.