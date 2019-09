Max Allegri, dopo l'addio alla Juve, è al momento senza squadra. Sul tecnico livornese però, stando alla stampa inglese, potrebbe a breve scatenarsi un duello tra due big inglesi, in difficoltà con i rispettivi allenatori. Il Manchester United non è soddisfatto del rendimento di Solskjaer, e anche il Tottenham, finalista nell'ultima edizione della Champions League, è in difficoltà con Pochettino. Nuova chance in vista per Allegri?