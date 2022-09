Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il pari contro la Fiorentina: "Rabbia? Alla fine era un po' arrabbiato, volevo che finisse perché stavano spingendo loro. Abbiamo subito qualche cross e un tiro in porta con una bella parata di Perin. Potevamo sfruttare meglio qualche contropiede con la loro difesa alta, però la partita andava chiusa nel primo tempo. Questo è un cambio di mentalità. Quelle sono palle pesanti, non te ne capitano 10, in quel momento va azzannata e invece non siamo stati capaci, questo è l'unico rammarico. Questo posso dire ai ragazzi che hanno fatto una buona partita, poi è uscito Di Maria, Paredes e ci siamo aggiustati. I ragazzi comunque hanno fatto una buona partita. C'è stato un buono spirito, abbiamo fatto il quinto risultato utile consecutivo. Ora la Champions, poi ci prepareremo per il campionato pre sosta.Come me lo spiego? C'è stato anche che Di Maria è uscito e ho messo Cuadrado alto che fa un po' più fatica. C'è stato che è uscito Paredes e ho messo dentro Fagioli e Miretti. Sono molto contento del risultato, in quei momenti queste partite a Firenze si possono perdere.Dal 2-0 noi all'1-1 con un rigore contro. Il calcio è bestiale per questo. Ecco perché finché non capiamo che la palla della Juve ha un peso diverso dalle altre... Quella è la palla del 2-0, se non fai gol poi possono cambiare le partite ed è cambiata a livello psicologico.- Soprattutto oltre che la gestione ci sono state situazione in cui spostare il gioco e continuavamo sullo stesso lato. Ci sono state due o tre occasioni clamorose per andare dentro con tre passaggi. E non l'abbiamo fatto.- Oggi abbiamo giocato con Di Maria con due allenamenti, Bonucci mezzo allenamento, Paredes arrivato ieri, i ragazzi che hanno giocato 5 partite di seguito, non è nemmeno facile. Queste partite in altre situazioni si rischiano di perdere, vediamo le cose positive. Potevamo andare anche sul 2-0, ma non l'abbiamo fatto.- Più di 5 cambi non potevamo farli. Alex Sandro aveva un problema al flessore, Paredes era cotto, a fine primo tempo è uscito anche Di Maria. Poi ho messo Kean per la profondità. Vlahovic si è riposato e sarà pronto per le prossime partite.Ora non è altissima, dipende se le squadre fanno filotto, speriamo di essere noi".