Allegri, Conte e Sarri: la Juventus del futuro sfiderà tutto il suo passato

Getty Images

È il più classico degli scenari del calciomercato. Le sliding doors sono appena cominciate, e seppur lontane dalla Juventus hanno comunque intrecciato diversi fili in casa bianconera. A Torino si respira ancora aria d'incertezza intorno alla Continassa , con tanti movimenti nella società, che preparano le basi per, anche se il termine ha assunto contorni decisamente più amari dopo la stagione appena conclusa.L'arrivo di Damiencome nuovo direttore generale e il nuovo ruolo di, l'addio diatteso nei prossimi giorni e il dubbio allenatore: lain casa Juventus non è ancora arrivata, e la sensazione è che sia ciò che serve di più in questo momento in casa bianconera.

La Juventus sfida il suo passato

E il futuro?

Una casa dove al momento ci sono state, come anticipato, diverse sliding doors mischiate ai ritorni al passato. E in questo caso i nomi sono tre:L'illusione più grande è stata proprio. L'allenatore sembrava vicino a un ritorno misto di nostalgia e voglia di riscrivere una storia che si era conclusa con un fulmine a ciel sereno. Il nuovo capitolo, però, non verrà mai scritto: Conte rimarrà al Napoli dopo aver vinto lo scudetto, e dalle parti della Continassa quei fulmini su Antonio ConteDecisamente diversi i toni su. Il tecnico livornese era stato esonerato dalla Juventus in modo burrascoso, con le scene della finale di Coppa Italia ancora ben impresse nella memoria di ogni juventino. Un anno di pausa, di tanti pensieri da entrambe le parti,: l'avventura di Thiago Motta si è spenta decisamente prima del previsto, con un epilogo senza dubbio lontano da quanto si era immaginatoInfine c'è, che con la Juventus ha vissuto appena una stagione, ma fondamentale. L'ex bianconero è tornato ufficialmente alla Lazio dopo aver rassegnato le dimissioni nella scorsa annata, e resta l'ultimo allenatore ad aver vintoLa Juventus affronterà il suo passato, incontrando tre allenatori che hanno vinto in contesti e modi diversi, ma hanno comunque regalato trofei ai bianconeri. Il futuro, invece, resta ancora da definire:sarà con ogni probabilità l'allenatore anche al Mondiale per Club, ma non c'è ancora la certezza che lo sia anche nella prossima stagione.Il nome diè circolato negli ultimi giorni, come quello di, che però è corteggiato dalla Fiorentina per il post Palladino. Sarà uno dei primi passi fondamentali di Damien Comolli, che ha firmato come nuovo direttore generale e dunque si prepara





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui