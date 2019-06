Breve, ma conciso. Massimiliano Allegri ha scelto la sua strada per il futuro, almeno quella da qui a un anno: resterà fermo per una stagione dopo l’addio alla Juventus. L’ex allenatore bianconero, infatti, si godrà un'annata da spettatore in attesa di ripartire con nuove motivazioni ed entusiasmo per il prossimo campionato, tra Italia, Spagna, Inghilterra o Francia.



Raggiunto dai microfoni di alcuni cronisti ai margini di un evento Adidas a Milano, ha commentato così i movimenti sulle panchine di Inter e Juve, con Conte e Sarri in prima linea: "Come commento i ritorni in Italia di Conte e Sarri (ancora non ufficiale, ndr)? In nessun modo, non sono più cose che mi riguardano. Mi aspetto, come ogni anno, un bellissimo campionato, che guarderò con curiosità".