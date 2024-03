Juventus, quali sono state le conferme su Allegri



Le risposte di Allegri in conferenza

La "conferma della società". Che poi è stato un attestato di fiducia.Al posto perfetto, pur in un momento complicato: il senso delle voci arrivate da e dalle pagine dei principali quotidiani, ecco, non è stato una sorpresa. Ad ammetterlo, lo stesso tecnico in conferenza stampa: "Non avevo dubbi".I dubbi, semmai, sono legati al futuro. "Abbiamo un obiettivo troppo importante da raggiungere. Abbiamo il Mondiale per Club, dobbiamo giocare la Champions. E' uno stimolo talmente importante che quest'obiettivo non deve sfuggire", racconta in finale di conferenza. E sembra quasi volerlo dire pure e soprattutto a se stesso.Ma quali sono state le conferme piovute sul tecnico?, con il volto del tecnico perennemente su portali e giornali, la società ha optato per una scelta assolutamente comprensibile. Dapprima, le parole dell'amministratore delegato, Maurizio Scanavino. E cioè: "Non ci abbattiamo, c'è grande fiducia nella squadra e nell'allenatore, tutti insieme stiamo lavorando per trovare la chiave per ripartire al più presto e centrare gli obiettivi della stagione in corso".Poi è arrivata la fuga di notizie, di poco più di una settimana fa: il contatto con Giuntoli, la rassicurazione del dirigente. E quella frase: "Con la Champions, rimani". Perché proseguire con lo stesso allenatore garantirebbe continuità tecnica e sarebbe un bel risparmio visto che Allegri ha un contratto fino al 2025 da 7 milioni netti più 2 di bonus.E allora, eccoci qui. Alla risposta di Max in, che è la somma di tutti questi piccoli indizi. La presa di coscienza per iniziare: "Nel calcio si vivono questi momenti, purtroppo. Serve rialzarsi e iniziare a fare risultati per l'obiettivo della società, rientrare in Champions". Poi l'invito ai giocatori: "I ragazzi devono stare sereni, giocare con continuità. La squadra ha fatto 59 punti, distribuiti male: 46 all'andata e 13 al ritorno. Alla squadra nulla da rimproverare".Infine, la chiusura della questione Teotino , con umiltà: "Le critiche? In questi momenti vanno accettate. Se vinci sei un bravo ragazzo, se perdi...".