Massimiliano Allegri prenderà la parola nella sala stampa dell'Allianz Stadium alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Ma quella in programma domani alle 14 sarà una conferenza speciale per il tecnico, che domenica siederà per l'ultima volta sulla panchina bianconera.



CONFERENZA SPECIALE - Come riporta Sky Sport, quello pre Samp-Juve sarà più un commiato che una vera e propria presentazione del match di Marassi. Allegri vuole salutare i giornalisti dopo cinque anni vissuti a Torino e la conferenza dovrebbe durare pochi minuti: il tempo di un saluto, appunto. Come sempre, potrete leggere tutte le dichiarazioni dell'allenatore in tempo reale su ilBiancoNero.com.