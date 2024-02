Le parole di Eraldoalla Domenica Sportiva:"La Juventus nelle ultime 4 partite aveva fatto due punti prima del Frosinone ed è seconda in classifica. Ha 4 punti in più del Milan che giocherà anche meglio ma per ora la Juventus è avanti. La Juventus deve migliorare nella scelta dei giocatori, ce ne sono alcuni che una volta non si sarebbero nemmeno allenati. Allegri non si è evoluto? Il calcio è più semplice, se c'è Berardi il Sassuolo non arriva a quel punto. Se andate a vedere il Cagliari di Allegri strabuzzate gli occhi. Con quei giocatori della Juventus farebbe fatica anche Mandrake. Chiesa? È una promessa che non diventa mai realtà, non riesce mai a crescere però Spalletti ha bisogno di lui. Ha le potenzialità per diventare un grande giocatore ma non le ha ancora tirate fuori".