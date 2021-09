Contro il Malmö serve una scossa, perché partire bene in Champions è fondamentale, così come lo è mettere subito da parte gli errori in campionato. Un punto in tre partite è un bottino che la Juve non può permettersi e una rotta che deve prontamente cambiare. A partire dalla notte europea di domani, che può rappresentare linfa vitale. Dopo la forte emergenza contro il Napoli, Allegri recupera un gran pezzo di Juve: recupera Chiesa, reduce dal risentimento muscolare patito in Nazionale e anche i cinque sudamericani, lasciati forzatamente a riposo in campionato. Dentro quinditutti potenziali titolari. Necessari per invertire la rotta. Oltre a loro ci sarà anche Juan, che sarebbe dovuto essere della partita contro il Napoli proprio come il connazionale Ospina, ma è stato trattenuto in Colombia per una gastroenterite. E questa è una notizia.