Intrecci su intrecci, trame composte con il mercato sullo sfondo. C'è l'Inghilterra nel futuro di Massimiliano Allegri, questo sembra ormai scritto, con due panchine traballanti pronte a fargli spazio. Tottenham e Manchester United, infatti, hanno tra le idee per il futuro, anche non così lontano, un cambio di allenatore e il profilo da contendersi è già lì in bella mostra. Ufficialmente, Allegri si è preso un anno sabbatico, per staccare dopo i cinque anni alla Juve, ma tutto potrebbe cambiare.



Grande scalpore ha fatto la foto postata da Evra, che lo ritrae in compagnia dell'ex bianconero e di Baldini. Di fronte a loro un campo da gioco, una partita in corso, in una notte particolare: i tre, infatti, stavano assistendo proprio ad una gara del Tottenham, il 7-2 rifilato dal Bayern Monaco agli inglesi in Champions League. Una gara che ha messo ancor più in discussione Pochettino, proprio gli occhi di Allegri che, certamente, non ne avrà apprezzato la fase difensiva...



"È fantastico vedere una partita con voi ragazzi. Amo le conoscenze e i consigli che condividiamo. E so che il futuro è luminoso per tutti noi" ha scritto Evra, tornato allo United di recente. Un messaggio che sa di indizio...