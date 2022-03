Le parole di Allegri a Dazn, nel post Juve-Salernitana:



DYBALA - "Il rapporto è buono, poi ci sono gli screzi, momenti dove c'è uno scambio di opinioni, io sono diretto ma dico le cose a fin di bene. I giocatori hanno la mia stima e fiducia, indipendentemente dagli screzi. Paulo è arrivato bambino, è cresciuto ed è diventato un grande giocatore. Non c'è nessun problema"



PARTITA - "Abbiamo aggredito bene la partita, potevamo rischiare di sonnecchiare all'inizio, magari l'eliminazione poteva rimanere addosso. Nessuno se lo aspettava che uscissimo e ci è rimasta addosso. I ragazzi sono stati bravi, nella ripresa eravamo stanchi, potevamo fare il terzo. L'importante era vincere e allungare su chi insegue. Per la prima volta siamo a - 4 dal secondo posto"



INTER - "Ha una partita in meno, 4 punti più di noi. Dobbiamo guardare a questo. Per noi adesso è un bel traguardo. Dopo la sosta recupereremo dei giocatori"



VLAHOVIC - "Una buona partita, è un punto di riferimento davanti, contento sia tornato al gol, è stato ben sostenuto dalla squadra. Come tutti, con lui parlo spesso, deve migliorare sulla pulizia di gioco, ci stiamo lavorando"



DANILO - "Una piacevole sorpresa, un grande professionista e giocatore. Ascolta e sa come si gioca a calcio, molto bravo nelle letture. Davanti la difesa ha due piedi buoni, gioca nel corto e nel lungo e si mette a disposizione"



PERCORSO - "All'inizio? C'è stato da lavorare dopo che Cristiano se ne è andato via, io ero appena arrivato, tanti giocatori non li conoscevo. Avevo iniziato a lavorare in un certo modo, poi ho cambiato. Abbiamo alzato l'intensità, a diventare squadra, poi i ragazzi sono meravigliosi. Siamo in un momento importante, ci giochiamo uno dei primi 4 posti e la finale di Coppa Italia"



DYBALA - "Non so se resterà alla Juve, ci pensa la società con cui sono in linea. L'allenatore fa parte dell'azienda, non solo Paulo è in scadenza, ce ne sono diverse. Da parte mia e della squadra la volontà è fare bene"