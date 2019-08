Massimiliano Allegri nasce l'11 agosto del 1967 a Livorno. Da centrocampista gira l'Italia, vincendo però soltanto una Coppa Italia di Serie C con il Livorno. Tutt'altra storia da allenatore. Al Milan vince uno scudetto e una Supercoppa Italiana, ma è alla Juventus che, in cinque anni, scrive la storia: arrivano altrettanti tricolore, altre due Supercoppa e quattro Coppa Italia, oltre a due finali di Champions League perse, nel 2015 contro il Barcellona e nel 2017 contro il Real Madrid. In 331 panchine tra tutte le competizioni vince 236 volte, con 50 pareggi e 45 sconfitte, con 691 gol segnati e 243 subiti. Al termine della scorsa stagione l'addio ai bianconeri, sostituito poi da Maurizio Sarri.



Nel giorno del suo 52esimo compleanno, tanti auguri a mister Allegri.