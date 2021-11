Allegri? Comecon il Milan. Ecco le parole di Alberto Cerruti su Calciomercato.com: "Un errore già fatale a Sacchi e Capello, che dopo avere vinto tutto alla guida del Milan berlusconiano senza i campioni dei loro primi cicli, tra il 1996 e il 1997 sono tornati sulla panchina rossonera finendo però all’undicesimo e al decimo posto. La conferma che le vittorie arrivano con i grandi giocatori, sempre più importanti dei grandi allenatori. Grandi giocatori al plurale, perché un super Dybala può bastare contro lo Zenit mentre in campionato fin qui non è bastato. E se non basta lui, la colpa non può essere soltanto di Allegri".