"Cambiare due o tre giocatori a partita non è un problema, l’importante è mantenere lo stesso modo di approcciare e interpretare la gara". Queste le parole di Allegri sul frequente cambio d'abito - e di formazione - della Juventus. Come racconta La Gazzetta dello Sport, però, "la sensazione è che il continuo mutamento d’abito di Madama non favorisca il raggiungimento di un equilibrio che ancora manca alla squadra bianconera". Finora la Juve ha sempre cambiato undici nelle partite di campionato. Proprio come Pirlo: 38 formazioni in 38 partite.