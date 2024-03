Riccardoha parlato a Pressing dopo"Il tridente è stato accantonato. Chiesa ha fatto una partita da 5,5-6 e il cambio ci può stare. Quello di Cambiaso che mi sembra il miglior giocatore della Juventus in stagione e quello di Kean che era l'unico centravanti proprio non l'ho capiti. Sekulov? Mi è sembrata una mourinhata, mi sembrava il classico cambio per dire "guarda chi devo fare entrare". Un cambio che non c'entrava nulla con la partita, plateale. Quando metti a fare Yildiz a fare il centravanti ti consegni alla Lazio. All'inizio del secondo tempo la Juve non stava facendo male, quando poi è il momento di azzannare la partita arrivano i cambi e torni indietro. La Juve ha preso i gol del Torino e del Bologna, non attacca particolarmente bene e da due mesi non difende. Non facciamo passare il messaggio che la rosa della Lazio sia superiore a quella della Juve sennò ci arrestano"