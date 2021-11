C'è qualcosa di vero, in ogni caso, nella difesa a spada tratta di Alvaroda parte di Massimiliano Allegri. Se il tecnico avesse undici 'cuori' come quello dello spagnoli, almeno i cali di attenzione e di sufficienza sarebbero evitati. Poi c'è tutto il resto: l'errore che spalanca la porta al contropiede di Zapata, le difficoltà sotto porta, i numeri disastrosi per un centravanti d'area normale. Figuriamoci per il nove della Juventus.Difficile sostenere, invece, che ci sia un preconcetto nei confronti dello spagnolo. Semplicemente, Morata ha dimostrato di patire le pressioni e di faticare a costruirsi un'alternativa di gioco all'attacco dello spazio e all'azione corale. Nessuno ha mai preteso che diventasse Cristiano Ronaldo, ma che avesse più peso offensivo questo sì, perché tutto il buio lasciato da CR7 poteva dare più spazio e luce proprio allo spagnolo. La precisazione di Max è sembrata poi la strenuta difesa di Luis Enrique di quest'estate, durante gli Europei: 10 più Morata, aveva detto l'uomo che sei anni fa aveva annientato il sogno Champions proprio ad Alvaro e ovviamente ad Allegri. L'aveva sostenuto con voce ferma per dare un segnale fortissimo: la fiducia che conta è quella del tecnico, non del popolo e ancor meno dei giornalisti. Morata tornò a segnare e andò ad abbracciare subito Luis Enrique.Allegri ha scelto di proseguire sulla strada battuta dal commissario tecnico. L'ha fatto anche per mancanze di alternative: Kean non è un goleador, e fatica a prendere il posto persino di questa versione di Morata; Dybala deve crescere di condizione e farlo giocare unica punta non è assolutamente contemplato. Ecco perché per Alvaro ci sarà una seconda, e una terza, e una quarta (e così via) occasione. Fino alla fine del campionato, tantissima necessità attende un minimo di virtù.