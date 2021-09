Non tutto il male vien per nuocere. Dunque, anche l'ultimo mercato, anche se sembra parecchio in sofferenza rispetto agli anni scorsi, ha una certezza. E il nome è quello di Manuel. Il centrocampista bianconero, arrivato dal Sassuolo, è sempre stato il primo obiettivo di. E dopo settimane, è diventato il primo colpo del primo mercato da protagonista.Dopo due 'debutti' particolari, Locatelli ora è pronto a prendersi un posto da titolare alla Juventus. Anche perché le qualità ci sono e le ha dimostrate anche in Nazionale, dov'è risultato il migliore in campo nel pari sul campo della Svizzera. Ma come può prendersi la Juve? E come può cambiarla? Tuttosport parla di una doppia opzione per la mediana: può giocare aiutato da una mezzala come, può sfruttare la sua abilità negli inserimenti e lasciare agli altri l'incombenza delle imbucate.