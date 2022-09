Somiglianze incredibili. Che fanno dei cerchi concentrici nella storia.ha già vissuto questa situazione, così in bilico eppure ancora saldo. Gli è capitato nel 2013, al Milan, quando allenava una squadra ancora fresca di vittorie ma allo stesso tempo nel pieno di una rivoluzione che l'ha riportata a vincere soltanto nella scorsa stagione. Ebbene, quali sono queste somiglianze? Ne ha scritto il giornalista Giuseppe Pastore su Twitter: un thread a tratti incredibile per quante situazioni si siano ripetute nel tempo, seppur con colori diversi.Questa Juve come il suo ultimo Milan, ma perché? La stagione prese anche lì una brutta piega sin da subito: Allegri elimina il Psv nei playoff di Champions e poi sbotta in TV, prendendosela con Sacchi. Tema spogliatoio: Ambrosini, Abbiati, Bonera e Robinho erano gli ultimi leader del vecchio ciclo. La rosa però è svuotata di quegli elementi in grado di portare avanti il gruppo, come i vari Seedorf, Nesta, Inzaghi.Anche il centrocampo di quel Milan era povero di qualità. Non solo: aveva un regista poco carismatico come(come?) e un giovane in rampa di lancio (, qui). El Shaarawy rimase fuori tutta la stagione, mentre con Chiesa si spera possa terminare molto prima l'agonia.