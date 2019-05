“Ci vediamo prossimamente su altri schermi”: parola di Massimiliano Allegri, che ha salutato così i giornalisti al termine dell’ultima conferenza stampa da allenatore bianconero. Già, ma quali schermi rimangono "accesi" per Max? Il Paris Saint-Germain ha annunciato oggi il rinnovo di Thomas Tuchel, facendo così sfumare l’ipotesi di un approdo del tecnico livornese in Francia. Per lui rimane aperta la pista che conduce in Premier League (da Chelsea a Tottenham, sono tante le squadre che potrebbero cambiare guida tecnica a fine stagione), così come l’idea di un anno sabbatico. Più difficile un ritorno di fiamma del Real Madrid, che nonostante gli ultimi scricchiolii dovrebbe andare avanti con Zinedine Zidane.