Le parole diai microfoni di Sky dopo la vittoria della Juve contro lo Sporting Lisbona: "Merito dei ragazzi e di tutti quelli che lavorano alla continassa, c'è un gruppo aldilà dei giocatori, sono tutti a disposizione e ci mettono nelle condizioni per fare bene. Stiamo crescendo, bisogna migliorare,"Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio con i 3 centrocampisti che hanno dato più ampiezza, nel primo abbiamo sbagliato molto e loro hanno pressato, poi sono calati. Mancando un po' gli esterni mi sono dovuto adattare, Di Maria ha dato molto, Locatelli ha chiesto il cambio. Tornare alla vittoria e non subire gol era importante"."Stava entrando Miretti, poi mi ha chiesto il cambio Locatelli, Paredes pensava di non entrare più e non aveva la maglia.""Il calcio non è un'equazione matematica, stasera avevo deciso di mettere i tre davanti e con una squadra come lo Sporting può metterci in difficoltà. Con la Lazio con i tre attaccanti avevamo fatto molto bene, magari domenica li ripropongo magari togliendo un difensore. Sennò rischiamo di perdere equilibrio e le certezze che ci hanno portato fin qui"."Non mi faccio i complimenti da solo, non è una stagione facile, i ragazzi vanno aspettati, bisogna farli crescere, ci sono momenti in cui sembrano bravi e poi per un mese sembra non abbiano giocato a calcio. Gatti dopo un momento di difficoltà, ha talmente tanta energia e voglia, poi è una spugna, apprende molto ed ha ancora margini di miglioramento."L'Atalanta è a quattro punti, questo è il nostro prossimo obiettivo, bisogna crederci ancora di più. Ho chiesto a loro di darci soddisfazioni e lo stanno facendo nel migliore dei modi. Nel calcio la cosa più importante è il valore morale che ogni squadra deve avere, senza quelli, senza la passione e il cuore non vai da nessuna parte e non dobbiamo accontentarci perchè domenica dovremo affrontare il sassuolo e ricominciare il cammino anche in campionato".