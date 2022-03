In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ci ha scherzato sopra, con un commento ironico dei suoi: "Lo consegniamo alla Nazionale lindo e pinto. Preciso". Il "bersaglio" della battuta è Giorgio Chiellini, tornato in campo quest'oggi nella gara contro la Salernitana che però lo ha visto impegnato solo per il primo tempo: 45 minuti, comunque più della mezz'ora inizialmente prevista per lui - che peraltro ha raggiunto Gaetano Scirea al terzo posto della classifica dei giocatori con più presenze nella storia della Juventus, 552 - dato che il tecnico livornese gli ha chiesto un "piccolo sacrificio" per aiutare la squadra già orfana di diversi elementi. E ora è tempo di Nazionale per lui, capitano su due fronti, che sarà chiamato a dare il proprio contributo decisivo per portare la squadra in Qatar e scongiurare il rischio che l'Italia perda nuovamente il treno Mondiale. Eppure, la gestione del numero 3 non sta convincendo tutti i tifosi bianconeri, con alcuni di loro che sui social hanno iniziato a far emergere il sospetto che Chiellini sia sotto contratto con la Vecchia Signora soltanto per poter giocare con gli azzurri.

