Le parole di Massimiliano Allegri a Dazn, prima di Juventus-Torino:



TORINO - "Bisogna adattarsi a come loro possono giocare la partita. Importante, un altro pezzettino da portare a casa per arrivare all'obiettivo finale di essere tra i primi 4"



PENSIERO VILLARREAL - "No, valuto le partite che ci sono da giocare al momento. A fine partita vedremo chi rimarrà in piedi e chi sarà pronto"



BELOTTI - "Un piacere ritrovarlo un giocatore importante per Torino e nazionale, tanto che non gioca. Oggi partita difficile da fare al meglio, a Bergamo abbiamo fatto bene ma sarà una partita a rischio perché ci hanno fatto troppi complimenti per come abbiamo giocato"