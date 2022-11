Le parole dia Sky:LA PARTITA - "Serve una bella prestazione, un buon test per i giovani contro una grandissima squadra in Champions. Abbiamo la possibilità di centrare l'Europa League, normale ci sia arrabbiatura. Non essere a marzo negli ottavi è una roba che ci portiamo dentro. Stadio pieno, dobbiamo cercare di fare il meglio"FASE DIFENSIVA - "La formazione farà una buona partita, bravi nel loro possesso che ti fanno credere di addormentare la partita e poi accelerare, la loro caratteristica migliore. Ma noi abbiamo delle possibilità".CHIESA - "Kean ha avuto un risentimento su una vecchia cicatrice. Chiesa si è allenato bene ieri, la mia preoccupazione è vederlo bloccato a livello mentale ma ha fatto un buon test, perché non portarlo e magari farlo giocare un po'. Farlo giocare? Da qualche parte deve cominciare, questa potrebbe essere la serata giusta".