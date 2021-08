Massimiliano, a JTV, ha parlato della gara con l'Atalanta.Mi è piaciuta soprattutto perché abbiamo fatto ottime trame di gioco, comunque l'Atalanta quando poi è più fresca durante la partita, soprattutto nel primo tempo, fa molti inserimenti, è molto brava. Fatta una prova di carattere, l'ho chiesto ai ragazzi. E' ciò che ci doveva contraddistinguere, oltre alle doti tecniche che comunque ci sono"."Ha fatto delle buone cose, ottime cose, come tutti. Credo che quest'anno la Juventus debba avere grande voglia di rivalsa per tornare a vincere lo scudetto. Dobbiamo metterci a disposizione l'uno per l'altro, con sacrificio, anche nei momenti di difficoltà la squadra non ha mollato un centimetro"."Buona partita, così come Bentancur, ottima partita. Ramsey è stato molto bravo nelle chiusure, è un giocatore intelligente. Quando migliorerà nei tempi di gioco, diventerà molto bravo davanti alla difesa"."Chiesa ha qualità importanti, è giovane e deve capire un po' per caratteristiche che per vincere i campionati devi mettere quel qualcosa in più. Deve crescere come Kulusevski. Ogni tanto per lui il campo è in discesa: quando deve andare, parte subito; quando deve tornare, fa un po' più di fatica. Ma è un ragazzo intelligente, ha qualità straordinarie"."Dei tre davanti, quello che deve tornare di più è quello che gioca a destra"."Sì, però intanto dopo 4 partite in cui abbiamo preso gol, cerchiamo a Udine di iniziare nel migliore dei modi, senza prendere gol. Il rigore? Ci sta, dopo 4 partite però cerchiamo di far meglio".