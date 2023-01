L'allenatore della Juve Max Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Napoli, dove ha fatto il punto anche sulla condizione di Federico Chiesa.'Federico sta molto meglio, sono molto contento. Se fossi certo che anche domani, a partita in corso, possa fare la differenza, lo farei entrare a partita in corso... non ho la palla magica. Valuterò il momento, poi deciderò'.