L'allenatore della Juve, Max Allegri, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulle condizioni di Chiesa nella conferenza stampa di oggi.'Sereno, ha avuto un intoppo, ora sta meglio. Stamattina era anche pimpante, è importante come tutti. Questo gruppo deve andare avanti con questa mentalità, mettendo da parte gli obiettivi personali, o meglio mettendoli a servizio della squadra, per raggiungere un obiettivo importante che è tornare in Champions'.