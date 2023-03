Le parole di Massimilianoa Sky Sport:- "Una bella partita dei ragazzi, intensa, di buona tecnica. Fortunatamente sul gol era mano, se no sull'unica occasione rischiavamo di pareggiare. Abbiamo sbagliato troppi ultimi passaggi, troppe scelte. Nel secondo tempo ce n'é stato uno, ne ho parlato con Moise, doveva mandare in porta Chiesa.".- "Ha sentito un fastidio, da valutare, non credo sia niente di grave e lo speriamo tutti".- "Abbiamo giocatori fuori, abbiamo Soulé, Miretti che è rientrato, Fagioli che ha fatto bene come Bonucci. Dispiace per Kean, domenica abbiamo una partita molto difficile e importante, bisogna tornare a vincere in campionato, poi dopo andiamo a Milano e negli scontri diretti può succedere tutto".- "Non sarà semplice. La cosa che mi lascia positivo è che abbiamo creato tanto, loro dovranno concederci spazi e dovremo sfruttarli al massimo. Domenica faremo con quelli che ci sono, l'importante è l'atteggiamento giusto, dare disponibilità al compagno, sacrificarsi".- "I ragazzi maturano perché c'è disciplina interna. Per tornare a vincere, per competere per la vittoria ci vogliono determinate caratteristiche. Non solo tecniche ma anche morali. Sono contento per Kean che ha fatto bene. Quando giochi partite di livello ci sono situazioni di passaggio che non si possono sbagliare".- "Siamo partiti giocando in un modo, poi abbiamo dovuto cambiare. Kostic sta facendo una grande annata, come tutti. Bisogna migliorare, dobbiamo diventare più cinici".