Allegri chiama Rabiot al Milan: affare possibile?

Juventus FC via Getty Images

. E ilsogna il colpo a centrocampo. L’ex tecnico della Juventus , pronto a iniziare una nuova avventura sulla panchina rossonera, ha riallacciato i contatti con uno dei suoi pupilli, spingendo per un’operazione che potrebbe presto accendersi sul mercato. Il Milan è infatti alle prese con una profonda rivoluzione in mezzo al campo, dopo che la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City — un affare da circa 70 milioni di euro tra parte fissa e bonus — ha aperto un vuoto da colmare con qualità ed esperienza. Il primo tassello è Luka Modric, che ha detto sì al progetto rossonero dopo l’intervento di Igli Tare. Ma non basta.

Rabiot-Milan, la situazione

Serve anche un regista italiano: tra i profili valutati ci sono Nicolò Rovella, nome in forte ascesa nelle ultime ore, Samuele Ricci e Hans Nicolussi Caviglia. Ma il Milan è alla ricerca pure di una mezzala fisica, capace di garantire inserimenti e goal. Adrien Rabiot, in questo senso, è l’identikit perfetto.Classe 1995, reduce da una stagione da protagonista al Marsiglia, Rabiot ha sempre avuto un legame speciale con Allegri, che lo ha valorizzato e difeso nei momenti più delicati a Torino. Lo stesso centrocampista, in una recente intervista a La Gazzetta dello Sport, ha ammesso: "Con Max c’è un rapporto forte, ci sentiamo spesso". Secondo la rosea, negli ultimi giorni sarebbe arrivata anche una telefonata del tecnico livornese, un invito informale ma chiaro: "Vieni con me al Milan". E la tentazione è concreta. Secondo Calciomercato.com, i rossoneri valutano il profilo con grande attenzione, mentre emerge anche il prezzo dell’operazione: per convincere Rabiot servirà un contratto importante, dato che in Francia, grazie a bonus facilmente raggiungibili, può arrivare a guadagnare anche 6 milioni di euro. Ma il Milan c’è (seppur con un handicap legato alla mancata qualificazione alle coppe europee). E Allegri potrebbe presto avere uno dei suoi fedelissimi anche in rossonero.