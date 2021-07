"Ti intendi di ippica? Nei cavalli basta mettere il musetto davanti, non di 100 metri. Foto, corto muso, chi perde diè secondo, chi vince si così è primo. Non è che resta scritto “ho vinto di 30”, 84 punti, se il Napoli non le vince tutte bastano ed avanzano pure". Recita così la famosissima conferenza stampa, datata 13 aprile 2019. Il palco era la sala conferenza del "Mazza" di Ferrara dopo una partita persa dalla Juve contro la Spal. Lì, nacque, per la Juve e per il mondo del calcio, il "corto muso", diventato allegriano.Ecco,Allenato da A&G. Botti, il cavallo, maschio, nato il l'11 aprile 2019, è di proprietà della Meridian International Sarl per il 40%, di A&G. Botti per un altro 40% e Massimiliano Allegri per il restante 20.