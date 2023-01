Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la gara contro il Monza: "un primo tempo così non l'abbiamo mai fatto, bisogna riflettere. Il secondo meglio, ma guardiamo al primo e basta. Bisogna essere responsabili tutti della prestazione fatta.Con l'Atalanta una partita particolare, io guardo solo i dati. Tre partite, 10 gol, 1 punto, subiti anche facili. Non si può prendere un gol da rimessa laterale e con una facilità disarmante. Non si può. Abbiamo fatto 38 punti, ma oggi ne abbiamo 23. E a questo dobbiamo guardare.- Siamo stati parecchio lenti e non abbiamo nemmeno reagito al loro gol annullato. Su questo è inutile spiegare il primo tempo, poco reattivi e cattivi, bisogna rientrare nella stagione. Prima di Napoli abbiamo fatto tre prestazioni con errori e anche con l'Atalanta, abbiamo preso gol non all'altezza, soprattutto a livello mentale. Le partite non vanno perse, ma se si perdono, si devono perdere in un altro modo. Serve un atteggiamento completamente diverso.Magari non per 90', ma neanche farsi infilare a difesa schierata come abbiamo fatto. Bisogna assolutamente lavorare, ci entrano dentro troppo facilmente ora.Noi dobbiamo pensare a lavorare sul campo e basta. Chi non è in grado di fare questo normale che stia fuori. Dobbiamo fare dei punti, ora ne abbiamo 23. Dopo la batosta di oggi dobbiamo lavorare sulla classifica, che al momento è quella lì. Bisogna farsi un esame di coscienza, pensare, riprendere da domani con rabbia e cattiveria. Giovedì c'è una partita da dentro o fuori, poi ripenseremo al campionato.Prioritarie le coppe? No, tutte hanno la stessa importanza, se no entri in un vortice da cui non esci più. Abbiamo fatto 3 partite, 1 punto e 10 gol presi e questo non può più accadere.Ho detto le stesse parole che ho detto a voi ora.- Milik ha sentito tirare, problema al flessore. Lo avremo sicuramente fuori. Però avremo Vlahovic, che sta recuperando bene, avremo Kean, che oggi non ha fatto bene, ma fa gol e ha caratteristiche che possono fargli fare altre prestazioni e risultati.Non avevamo ancora perso in casa, contro una buona squadra ma agevolata da noi. Non si possono prendere quei due gol con quella facilità".