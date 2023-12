La partita tra, il big match che chiuderà la 18a giornata di Serie A alle 20:45, sta per iniziare e si prevede che Massimilianoconfermerà Kenannel reparto d'attacco bianconero. Mentre ci si avvicina all'incontro, il giornalista Paolo Condò ha suggerito a Allegri la strategia da adottare per cercare di ridurre il divario in classifica con l'Inter, che è stata fermata ieri dal pareggio con il Genoa. Condò ha dichiarato: "La Juve questa sera si gioca la sua grande occasione di tornare a -2 dall'Inter e di staccare il Napoli, fermo ieri. È una situazione in cui è meglio rischiare un risultato pieno piuttosto che rintanarsi per un pareggio."