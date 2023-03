Allegri, in conferenza stampa, dopo Juve-Torino ha parlato così: "Soddisfatto di Barrenechea? Come Iling, come Soulé, come Miretti, Fagioli... sono ragazzi dall'U23 e sono della prima squadra. Stasera ho fatto la scelta di Enzo, mi aveva dato segnali importanti. Può migliorare, l'ho tolto quando stava facendo meglio, in una partita complicata. Mi dispiace per Paredes, faccio delle scelte in funzione della squadra. Tutti, quando chiamati in causa, devono farsi trovare pronti per aiutare i compagni. Nel calcio c'è il rettangolo verde e dà i voi".