Cosa non si fa, per amore? Chiedere per credere a Massimiliano Allegri. Il motivo è semplice: l'ex allenatore della Juventus, proprio per amore, ha lasciato la sua Livorno per andare a Brescia, in un prestigioso complesso residenziale. Città in cui vivrà con Ambra Angiolini, ormai sua compagna da un paio di anni. Ambra, da come racconta TGCom24, ha infatti lasciato la villa in cui viveva con Francesco Renga, oggi si è trasferita nel nuovo appartamento nella torre Fuksas insieme a Max.